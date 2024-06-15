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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, AK Parti'nin bayramlaşma programında konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konut yapımına ilişkin, "Senenin sonuna kadar 200 binini teslim edeceğiz. Gelecek sene ortalarında da tamamının hakkını vermiş olacağız. Dünyanın en büyük şantiyesi burada." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:33
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, AK Parti'nin bayramlaşma programında konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konut yapımına ilişkin, "Senenin sonuna kadar 200 binini teslim edeceğiz. Gelecek sene ortalarında da tamamının hakkını vermiş olacağız. Dünyanın en büyük şantiyesi burada." dedi.

        AK Parti Kayseri İl Teşkilatınca Kadir Has Kültür Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Özhaseki, Türkiye'nin PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğini, bu örgütleri besleyenlerin, silah verenlerin aynı odaklar olduğunu söyledi.

        Özhaseki, Türkiye'nin gün geçtikçe güçlendiğini, özellikle savunma sanayide ilerlediğini, dostlarına güven verdiğini, düşmanlarının ise korkulu rüyası olmaya devam edeceğini belirtti.

        Ülkenin çeşitli sorunları olduğunu, bunu çözecek güç ve iradenin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nda bulunduğunu ifade eden Özhaseki, "Hep birlikte dua edelim, Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la değerli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dirlik, düzenlik versin, uzun ömürler versin. Onların bu ülkeyi seven, bu ülke için fedakarlık eden ve bu ülkede bayrağı, ezanı baş üstü tutan anlayışlarıyla, basit çıkar hesabı dışındaki tavırlarıyla inşallah biz de önümüzdeki günlerde çok daha iyi yerlere doğru geleceğiz." diye konuştu.

        Deprem bölgesinde konut yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

        "Senenin sonuna kadar 200 binini teslim edeceğiz. Gelecek sene ortalarında da tamamının hakkını vermiş olacağız. Dünyanın en büyük şantiyesi burada. Bununla bile iftihar edemiyorlar, geriden laf atıyorlar. Oralarda kura çekiyoruz, noter marifetiyle bilgisayarlar huzurunda, 'Kime veriyorlar bu evleri, akrabalarına veriyorlar değil mi, partililere dağıtıyorlar değil mi...' Allah sizi ıslah etsin, ne diyeyim. Gelin diyorum, ne olur bir gün deprem bölgesini gezdireyim size, orayı bir görün, şöyle bir bakın, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle iftihar edin."

        Programda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Özhaseki, partililerle bayramlaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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