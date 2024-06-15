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        Kayseri'de 7 bin 215 sürücü ve araç denetlendi

        Kayseri'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında toplam 7 bin 215 sürücü ve araç denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 23:46 Güncelleme: 15.06.2024 - 23:46
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        Kayseri'de 7 bin 215 sürücü ve araç denetlendi
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        Kayseri'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında toplam 7 bin 215 sürücü ve araç denetlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 361 trafik personelinin 151 ekip ve 7 radar aracıyla katıldığı denetimlerde, toplam 7 bin 215 sürücü ve araç kontrol edildi.

        Uygulama sırasında, 410'u radar cezası olmak üzere 818 sürücü ve araca cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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