Kayseri'de 7 bin 215 sürücü ve araç denetlendi
Kayseri'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında toplam 7 bin 215 sürücü ve araç denetlendi.
Kayseri'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında toplam 7 bin 215 sürücü ve araç denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 361 trafik personelinin 151 ekip ve 7 radar aracıyla katıldığı denetimlerde, toplam 7 bin 215 sürücü ve araç kontrol edildi.
Uygulama sırasında, 410'u radar cezası olmak üzere 818 sürücü ve araca cezai işlem uygulandı.
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