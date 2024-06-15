Kayseri'de 7 bin 215 sürücü ve araç denetlendi

Kayseri'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında toplam 7 bin 215 sürücü ve araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 361 trafik personelinin 151 ekip ve 7 radar aracıyla katıldığı denetimlerde, toplam 7 bin 215 sürücü ve araç kontrol edildi.

Uygulama sırasında, 410'u radar cezası olmak üzere 818 sürücü ve araca cezai işlem uygulandı.