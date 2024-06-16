Kayseri'de 8 yaşındaki oğlunu bıçakla yaralayan anne gözaltına alındı

Oğlunun bacağından yaralandığı gören baba A.N, olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırdı.

İddiaya göre, Yeşilmahalle Araplı Sokak'taki müstakil evde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen E.N. (50), henüz belirlenemeyen nedenle 8 yaşındaki oğlu A.C.N'ye ekmek bıçağını fırlattı.

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