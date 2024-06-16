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        Kurban kesmeye giderken otomobiliyle ağaca çarpan sürücü yaralandı

        Kayseri'de kurban kesmeye giderken otomobilinin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:21
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        Kurban kesmeye giderken otomobiliyle ağaca çarpan sürücü yaralandı
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        Kayseri'de kurban kesmeye giderken otomobilinin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        E.Ö. (60), 38 DK 486 plakalı otomobiliyle kurban kesim yerine giderken Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'nda aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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