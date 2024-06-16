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        Kayseri'de besicinin kurbanlık satışından kazandığı 535 bin lirası çalındı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kurbanlık satışından kazandığı 535 bin lirasının çalındığını belirten besici, polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:02
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        Kayseri'de besicinin kurbanlık satışından kazandığı 535 bin lirası çalındı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kurbanlık satışından kazandığı 535 bin lirasının çalındığını belirten besici, polise başvurdu.

        Merkez Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'nde besici İ.G, sattığı kurbanlıkların parasını 38 ACF 459 plakalı kamyonetine bıraktı.

        Besici, bir süre sonra kamyonetin camının söküldüğünü fark edip 535 bin lirasının çalındığını belirterek polise başvurdu.

        Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonette inceleme yaptı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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