Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar'da kentsel dönüşüm projesi 2. etap kuraları çekildi

        Hacılar ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 2. etap 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar'da kentsel dönüşüm projesi 2. etap kuraları çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hacılar ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 2. etap 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'ndeki kura çekiminde, konutların temmuz ayı başında hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

        Altyapı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Bugünü görmek nasip oldu ve sizlerle bu vesileyle bir araya gelmekten dolayı ayrıca mutluyum. İnşallah bayramdan sonraki bir hafta içinde, temmuzun başı ile 15 Temmuz arasında, noter kuramızın sonuçlarıyla ilgili evrakları imzalamak üzere randevulu olarak sizleri ofisimize davet edeceğiz. Amacımız mümkün olan en kısa sürede anahtarları teslim etmek."

        Özdoğan, kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalan konutlar ile TOKİ konutlarının yapım çalışmalarının devam ettiğini, projenin 2025 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'in Savaş Kabinesi dağıldı
        İsrail'in Savaş Kabinesi dağıldı
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Polis memuru ailesini katletti!
        Polis memuru ailesini katletti!
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Kontakt lensle yüzenlere "körlük" uyarısı!
        Kontakt lensle yüzenlere "körlük" uyarısı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"

        Benzer Haberler

        Kızılırmak üzerindeki 8 kemerli Şahruh Köprüsü yıllara meydan okuyor
        Kızılırmak üzerindeki 8 kemerli Şahruh Köprüsü yıllara meydan okuyor
        Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı; o...
        Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı; o...
        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı (3)
        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı (3)
        Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı
        Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı
        Kayseri'de kesim sırasında kaçan boğa, hayvan gübresi çukuruna düştü
        Kayseri'de kesim sırasında kaçan boğa, hayvan gübresi çukuruna düştü
        Kurbanlıkların satışından elde ettiği 535 bin TL çalındı
        Kurbanlıkların satışından elde ettiği 535 bin TL çalındı