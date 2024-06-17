Hacılar'da kentsel dönüşüm projesi 2. etap kuraları çekildi

Hacılar ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 2. etap 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'ndeki kura çekiminde, konutların temmuz ayı başında hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

Altyapı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bugünü görmek nasip oldu ve sizlerle bu vesileyle bir araya gelmekten dolayı ayrıca mutluyum. İnşallah bayramdan sonraki bir hafta içinde, temmuzun başı ile 15 Temmuz arasında, noter kuramızın sonuçlarıyla ilgili evrakları imzalamak üzere randevulu olarak sizleri ofisimize davet edeceğiz. Amacımız mümkün olan en kısa sürede anahtarları teslim etmek."