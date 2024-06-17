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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 şüpheli adliyede

        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:38
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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 şüpheli adliyede
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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Dün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla saldırıp zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürüldü.

        Dün Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.

        Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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