Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen T.K'nin adresini tespit etti.
Hükümlü, Bünyan ilçesinde adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
T.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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