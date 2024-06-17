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        GÜNCELLEME - Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:24
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na dün baltayla saldırıp zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürüldü.

        Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Atatürk Anıtı'na dün 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.

        Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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