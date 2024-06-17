Kayseri'de 9. kattan düşen çocuk yaralandı
Kayseri'de 9. kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'de 9. kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini ziyarete giden 7 yaşındaki H.B, 9. kattaki evin salon penceresinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan H.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.