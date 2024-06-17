Melikgazi Kayseri Basketbol, Aerial Powers'ı renklerine bağladı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Aerial Powers'ı kadrosuna kattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Aerial Powers'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonu ABD'de geçiren 1,75 metre boyundaki kısa forvet Aerial Powers, kadroya dahil edildi.
30 yaşındaki Powers, geçmiş sezonlarda Fenerbahçe forması da giymişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.