Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 9. kattan düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti

        Kayseri'de 9. kattan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 9. kattan düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de 9. kattan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

        Hamza Berk Y, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yakınları tarafından teslim alınan çocuğun cenazesi, bugün kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.

        Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini dün ziyarete giden ve evin salon penceresinden zemine düşen Hamza Berk Y, ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Yargıtay'dan boşanma davasında 'kıyaslama' kararı
        Yargıtay'dan boşanma davasında 'kıyaslama' kararı
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!

        Benzer Haberler

        9'uncu kattan düşen 7 yaşındaki Hamza kurtarılamadı
        9'uncu kattan düşen 7 yaşındaki Hamza kurtarılamadı
        Kayseri'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        Kayseri'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ürettiği milyonlarca fidanla 5 ilde doğayı ye...
        Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ürettiği milyonlarca fidanla 5 ilde doğayı ye...
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
        Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
        Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
        Kayseri'de 9'uncu kat penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
        Kayseri'de 9'uncu kat penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı