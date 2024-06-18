Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ürettiği milyonlarca fidanla 5 ilde doğayı yeşertiyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki fidanlıklarda yetiştirilen 6,5 milyon fidan Kayseri, Sivas, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de doğanın yeşermesine katkı sundu.

Bölgede toplam 824 dekar alana sahip fidanlıklarda iğde, badem, dişbudak ve karaçam gibi çok sayıda fidan yetiştiriliyor.

Yılda yaklaşık 13 milyon üretim kapasitesine sahip fidanlıklardaki 6,5 milyon fidan toprakla buluşturuluyor.

Fidanlar, 2 yıl çeşitli aşamalardan geçirilip belirli boya getirilerek, ağaçlandırma, toprak muhafaza ve erozyon sahalarında ormanlaştırma gibi çalışmalarda kullanılmak amacıyla belirlenen alanlara dikiliyor.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Fidanlık Şefi Ali Düzenli, AA muhabirine, Kayseri'de 2008 yılında kurulan 60 dekarlık fidanlığın bölge illerine de hizmet verdiğini söyledi. Hazırlanan toprak karışımı fidanlıkta tüp veya kaplara doldurularak tohum ekildiğini anlatan Düzenli, üzeri kapatıldıktan sonra fidanına göre özel sulama ve bakım yapıldığını dile getirdi. - Fidanlığın yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyon Fidanlığın 40 dekarında sadece üretim yapıldığını vurgulayan Düzenli, şunları kaydetti:

"Fidanlığımızda üretilen fidanlar başta Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinde, diğer bölge müdürlüklerinde ağaçlandırma, toprak muhafaza ve erozyon sahalarında, ormanlaştırma çalışmalarında, özellikle Sivas, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve diğer illerin kamu kuruluşlarının fidan ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılamakta. Kayseri'deki fidanlık kapasitemiz 3 milyon olup, yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyondur. 2024 yılı üretim programımız 1 milyon 650 bindir. Fidanların yaklaşık 1 milyon 200 binini toprakla buluşturmaktayız, kalan 300-400 binini ise bir sonraki sezon için geliştirmekteyiz."