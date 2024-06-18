Kayseri'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Kayseri'nin Sarız ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İmirzaağa Mahallesi'nde yaşayan N.A. (60) ile eşi T.A. (62) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından T.A, eşi N.A'yı bıçaklayarak öldürdü.
Jandarmayı arayarak eşini öldürdüğünü ihbar eden T.A, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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