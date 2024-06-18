Millet Bahçesi bayramda da Kayserililerin tercihi odu

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların uğrak mekanı oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen, toplam 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, açıldığı günden beri ilgi görüyor.

Özellikle gençlerin ilgisini çeken millet bahçesi, içerisinde birçok sportif ve sosyal faaliyetleri barındırırken, gençler spor tesislerinde futbol, voleybol, tenis ve basketbol oynarken, bazıları da parkurlarda bisiklet ve patenlerle mini gösteri yapıyor.