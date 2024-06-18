GÜNCELLEME - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.H.A.E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kavgada H.H.A.E.A bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak'ta karşılaşan H.H.A.E.A (26) ile O.İ, M.İ. ve İ.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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