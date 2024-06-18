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        GÜNCELLEME - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi öldü, kaçan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:46 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:46
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi öldü, kaçan 3 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak'ta karşılaşan H.H.A.E.A (26) ile O.İ, M.İ. ve İ.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada H.H.A.E.A bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.H.A.E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Olayın ardından kaçan şüpheliler O.İ, M.İ. ve İ.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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