GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Diğer şüphelilerden O.İ'nin ağabeyi M.İ'ye ev hapsi cezası verilirken, kuzenleri İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.H.A.E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kavgada H.H.A.E.A. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak'ta karşılaşan H.H.A.E.A. (26) ile O.İ, M.İ. ve İ.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi öldü, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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