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        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:49 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:49
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        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ülkeli Sokak'taki bir apartmanın 10'uncu katında yaşayan A.G'nin (57) hareketsiz halde yattığını gören aile yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen A.G.'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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