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        Büyük Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısı çıktı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin düzenli olarak hazırlayarak vatandaşlara dijital halde sunduğu Büyük Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısı okuyucuyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:19
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        Büyük Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısı çıktı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin düzenli olarak hazırlayarak vatandaşlara dijital halde sunduğu Büyük Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısı okuyucuyla buluştu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısının dijital platform ve resmi web sitesinden yayımlandığı ifade edildi.

        Vatandaşların cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından ulaşabileceği Şehir Bülteni'nde Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetler ve hayata geçirdiği projelerin takip edilebileceği aktarıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyük Şehir Bülteni'nin başyazısında yeni dönemde yine uyum kültürü içerisinde Kayseri'ye hizmet edeceklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

        "Kayseri'mizde tüm Türkiye'de olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni geride bıraktık. Vatandaşlarımızın tercihinin tecelli ettiği seçimlerin şehrimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ederken, yeni dönemde uyum kültürü içerisindeki anlayışımızla gayretli çalışmalarımıza 16 ilçe belediyemizle devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Kadim tarihinden gelen zengin ve çeşitli kültürü ile Kayseri'miz uyumlu, müteşebbis, kadirşinas ve üretken tavrını her dönem olduğu gibi bu dönemde de göstermiş, göstermeye de devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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