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        Kocasinan'da kurban kesim yerlerinde 441 hayvanın kesimi gerçekleştirildi

        Kocasinan Belediyesinin kesim yerlerinde 280 büyükbaş ve 161 küçükbaş kurbanlık hayvanın kesimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:21
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        Kocasinan'da kurban kesim yerlerinde 441 hayvanın kesimi gerçekleştirildi
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        Kocasinan Belediyesinin kesim yerlerinde 280 büyükbaş ve 161 küçükbaş kurbanlık hayvanın kesimi gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sorunsuz bir şekilde bayram hizmeti vermenin huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

        Kurban Bayramı'nda vatandaşların temiz ve sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hizmet verdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirdik. Çok şükür vatandaşlarımıza kusursuz hizmet vererek, daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmelerini sağladık. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Kocasinan'ı ve şehrimizi daha güzel bir noktaya taşımak için gayretlerimiz devam edecektir."

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