Hacılar'da mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde belediye tarafından mezarlıklarda başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde belediye tarafından mezarlıklarda başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda başlatılan temizlik ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.
Burada vatandaşlarla sohbet eden Özdoğan, "Vatandaşlarımızın böylesine önemli günlerde, huzur içinde dualarını edebilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarının düzenlenmesi, yolların temizlenmesi ve genel bakım faaliyetleri aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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