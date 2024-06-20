Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:34 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        E.B. idaresindeki 46 FB 790 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun 70. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunanlardan M.D. hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 30 bin ziyaretçi ağırladı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 30 bin ziyaretçi ağırladı
        Görme engelliler için 109 klasik Türk müziği eseri, Braille alfabesine çevr...
        Görme engelliler için 109 klasik Türk müziği eseri, Braille alfabesine çevr...
        Hacılar'da mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor
        Hacılar'da mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor
        Kocasinan'da kurban kesim yerlerinde 441 hayvanın kesimi gerçekleştirildi
        Kocasinan'da kurban kesim yerlerinde 441 hayvanın kesimi gerçekleştirildi
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Büyük Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısı çıktı
        Büyük Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısı çıktı