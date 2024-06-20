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        Melikgazi Belediyesi yeni ilkokulun temelini atacak

        Melikgazi Belediyesi, hayırsever iş birliği ile Esentepe Mahallesi'nde yapacağı Melikgazi Belediyesi Mustafa Ulubaş İlkokulu'nun temelini atacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:15
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        Melikgazi Belediyesi yeni ilkokulun temelini atacak
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        Melikgazi Belediyesi, hayırsever iş birliği ile Esentepe Mahallesi'nde yapacağı Melikgazi Belediyesi Mustafa Ulubaş İlkokulu'nun temelini atacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye 5 yılda 21 okul ve 15 kütüphanenin kazandırıldığını ifade etti.

        Gençlere eğitim konusunda destek sağladıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Esentepe Mahallemize yeni bir okulu Melikgazi Belediyemiz ve hayırsever iş birliği ile kazandırmak için kolları sıvadık. İnşallah tüm bu çabalarımız karşılıksız kalmayacak ve bizleri gururlandıracak gençlerimizi iyi yerlerde göreceğiz. Bu kapsamda Esentepe Mahallemize müjde vermek istiyorum. Esentepe'de hayata geçecek olan Melikgazi Belediyesi Mustafa Ulubaş İlkokulu için çalışmalarımıza başladık. İnşallah gayretle çalışmalarımızı tamamlayarak çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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