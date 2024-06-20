Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedaviye alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gevher Nesibe Mahallesi Gökgecidi Sokak'taki özel bir kurs merkezinde F.T. ile H.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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