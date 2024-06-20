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        Kayserispor, Carlos Mane'nin sözleşmesini uzattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gineli kanat oyuncusu Carlos Mane'nin sözleşmesini uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:17 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:17
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        Kayserispor, Carlos Mane'nin sözleşmesini uzattı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gineli kanat oyuncusu Carlos Mane'nin sözleşmesini uzattı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mane ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

        2021-2022 sezonunda Kayserispor'a transfer olan Mane, sarı-kırmızılı formayla ligde 79 maçta 11 gol attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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