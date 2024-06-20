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        Kayseri'de uçurumdan düşen bir kişi ağır yaralandı

        Kayseri'de yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçurumdan düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:43 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:47
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        Kayseri'de uçurumdan düşen bir kişi ağır yaralandı
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        Kayseri'de yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçurumdan düşen kişi ağır yaralandı.

        Melikgazi İlçesi Osmanlı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla gezerken ayağı kayan Afgan uyruklu Ş.J. (17) yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçurumdan düştü.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından Ş.J'yi yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ş.J. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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