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        Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 10:06 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:06
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        Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Gülük Mahallesi Örnek Sokak'taki 4 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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