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        Hacılar Aile Destek Merkezi'nde 102 kadın kursiyer sertifika aldı

        Hacılar Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) birinci ve ikinci dönem kurslarını tamamlayan 102 kadın kursiyer için sertifika töreni ve kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:57
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        Hacılar Aile Destek Merkezi'nde 102 kadın kursiyer sertifika aldı
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        Hacılar Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) birinci ve ikinci dönem kurslarını tamamlayan 102 kadın kursiyer için sertifika töreni ve kermes düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'ndaki Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, kadınlar ve davetliler katıldı.

        Dertlioğlu ve Özdoğan, kursiyerlerin 6 ay boyunca yaptıkları ürünlerin sergilendiği stantları gezerek kadınlardan bilgi aldı.

        Özdoğan, ADEM merkezlerinde kadınların eğitim alarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirterek, belediye olarak kadınların toplumda sosyalleşmeleri amacıyla yürütülen çalışmalara destek olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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