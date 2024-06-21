Hacılar Aile Destek Merkezi'nde 102 kadın kursiyer sertifika aldı

Hacılar Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) birinci ve ikinci dönem kurslarını tamamlayan 102 kadın kursiyer için sertifika töreni ve kermes düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'ndaki Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, kadınlar ve davetliler katıldı.

Dertlioğlu ve Özdoğan, kursiyerlerin 6 ay boyunca yaptıkları ürünlerin sergilendiği stantları gezerek kadınlardan bilgi aldı.