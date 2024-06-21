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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:20 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:20
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği şeklindeki istihbaratı değerlendirdi.

        Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli G.T'nin (26) evinde yapılan aramada, 177,15 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız 2 tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan G.T, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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