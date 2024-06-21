Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri Kültepe'ye davet etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'ndeki çalışmalar kapsamında hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Anadolu'da en eski yazılı belgelerin, ticari anlaşmaların gün yüzüne çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum'daki kazı çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldı.

Kültepe Kaniş-Karum'u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi ve eserleri daha iyi tanımaları için gayret ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, başta Kayserililer olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin Kültepe Ziyaretçi Merkezi'ni gezmelerini ve ilginç tarihi bilgileri yerinde görmelerini tavsiye etti.