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        Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri Kültepe'ye davet etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'ndeki çalışmalar kapsamında hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:16
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        Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri Kültepe'ye davet etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'ndeki çalışmalar kapsamında hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Anadolu'da en eski yazılı belgelerin, ticari anlaşmaların gün yüzüne çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum'daki kazı çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldı.

        Kültepe Kaniş-Karum'u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi ve eserleri daha iyi tanımaları için gayret ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, başta Kayserililer olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin Kültepe Ziyaretçi Merkezi'ni gezmelerini ve ilginç tarihi bilgileri yerinde görmelerini tavsiye etti.

        Kazı Başkanı Kulakoğlu ise Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Büyükkılıç'a, Kültepe Ziyaretçi Merkezi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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