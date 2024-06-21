Kocasinan Belediyesinin atölyeleri sanayi sitesi gibi çalışıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin makina ikmal bakım ve onarım merkezinin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını belirtti.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesindeki Park ve Bahçeler Şefliği ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'nde elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor bölümlerinin bulunduğu alanın önemine değindi.

Birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi ile hem ekonomiye katkı sağlandığını hem de kaliteli işlerin ortaya çıktığını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: