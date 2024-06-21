Kocasinan Belediyesinin atölyeleri sanayi sitesi gibi çalışıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin makina ikmal bakım ve onarım merkezinin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını belirtti.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin makina ikmal bakım ve onarım merkezinin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını belirtti.
Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesindeki Park ve Bahçeler Şefliği ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'nde elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor bölümlerinin bulunduğu alanın önemine değindi.
Birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi ile hem ekonomiye katkı sağlandığını hem de kaliteli işlerin ortaya çıktığını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle burada istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyeleriyle araçların bakımını yapıyoruz. Araç gereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımları gerçekleşiyoruz. Atölyemizde park ve bahçelerde kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve daha birçok ürünü onarıp yeniliyoruz. Ayrıca çöp konteynerlerinin yerine yenilerini koyup, tamiri ve bakımı mümkün olan çöp konteynırlarını atölyemizde tamir edip boyayarak yeniden kullanıma sunuyoruz. Bunun yanı sıra araçların yağ, fren ve şanzıman bakımları, kaporta tamirat, boya işlemleri, arızalı olanlarının motor yenileme işlemleri ile yazlık ve kışlık lastiklerin değişimine kadar tüm aşamalar tesislerimizde yapılıyor. Böylelikle önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz ve belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak, ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz. Bu vesileyle titiz ve özverili bir şekilde çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum."
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