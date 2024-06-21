Kayseri'de arazide bir kişi ölü bulundu
Kayseri'de arazide bir kişi ölü bulundu.
Kayseri'de arazide bir kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cırgalan Mahallesi'ndeki esnaf, arazide ağaç altında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Acil sağlık ekipleri, kimliği E.G. (28) olarak tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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