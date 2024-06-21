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        Kayseri'de arazide bir kişi ölü bulundu

        Kayseri'de arazide bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 21:32 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:35
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        Kayseri'de arazide bir kişi ölü bulundu
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        Kayseri'de arazide bir kişi ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Cırgalan Mahallesi'ndeki esnaf, arazide ağaç altında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

        Acil sağlık ekipleri, kimliği E.G. (28) olarak tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.

        İncelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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