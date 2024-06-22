Kayseri'de belediye meclisi üyesi silahla bacağından yaralandı
Kayseri'de darbedildikten sonra silahla bacağından vurulan Pınarbaşı Belediyesinin Meclis Üyesi Ş.B, tedavi altına alındı.
Kayseri’de darbedildikten sonra silahla bacağından vurulan Pınarbaşı Belediyesinin Meclis Üyesi Ş.B, tedavi altına alındı.
İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen Ş.B (58) ile E.U. (61), ilçeye bağlı Büyükkömarmut Mahallesi'nde karşılaştı.
E.U, Ş.B'yi darbettikten sonra silahla bacağından vurdu. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B, buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
E.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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