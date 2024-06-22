Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de başından tabancayla vurulan kişi yaralandı

        Kayseri'de başından tabancayla vurulan Suriye uyruklu kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de başından tabancayla vurulan kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de başından tabancayla vurulan Suriye uyruklu kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, C.R. (24) Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki evinin salonunda oturduğu sırada başından vuruldu.

        Ehbarı üzeri olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan C.R, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekibi, olayın gerçekleştiği esnada salonda bulunan C.R'nin 6 yaşındaki oğlu B.R. ile kardeşi M.R'yi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de otomobili durdurulan CHP üyesi önce darbedildi, sonra tabancayla...
        Kayseri'de otomobili durdurulan CHP üyesi önce darbedildi, sonra tabancayla...
        Kayseri'de belediye meclisi üyesi silahla bacağından yaralandı
        Kayseri'de belediye meclisi üyesi silahla bacağından yaralandı
        Kayseri'de arazide bir kişi ölü bulundu
        Kayseri'de arazide bir kişi ölü bulundu
        Kocasinan Belediyesinin atölyeleri sanayi sitesi gibi çalışıyor
        Kocasinan Belediyesinin atölyeleri sanayi sitesi gibi çalışıyor
        Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri Kültepe'ye davet etti
        Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri Kültepe'ye davet etti
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı