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        Çimlendirilmiş tramvay yolu "yeşil hat" ulaşıma ve çevreye nefes oluyor

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de çim zemindeki hat üzerinde sefer yapan yerli tramvaylar, karbon salınımını azaltırken sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:48
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        Çimlendirilmiş tramvay yolu "yeşil hat" ulaşıma ve çevreye nefes oluyor
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        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de çim zemindeki hat üzerinde sefer yapan yerli tramvaylar, karbon salınımını azaltırken sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor.

        Fosil yakıtlı ulaşım araçlarının kullanımı karbonmonoksit, azot oksit ve hidrokarbon gibi zehirli gazların atmosfere salınımını artırırken, ulaşımdan kaynaklanan kirlilik nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde daha belirgin hale geliyor.

        Egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre dostu ulaşım araçlarının yaygınlaşması için çalışmalar yürüten Kayseri Ulaşım AŞ, bu kapsamda hizmet verdiği 75 tramvay güzergahının büyük bölümünü çimlendirdi.

        Kilometrelerce çimlendirilmiş zemin üzerinde ilerleyerek günde yüz binlerce vatandaşı gidecekleri yere ulaştıran elektrikli yerli tramvaylar, çevrenin korunmasına ve ulaşım kaynaklı kirliliğin azaltılmasına katkı sunuyor.

        - Günlük ortalama 200 bin yolcuya hizmet veriliyor

        "Yeşil hat" olarak isimlendirilen tramvay yoluna şehrin bazı kısımlarında havadan bakıldığında bölgedeki tek yeşil alan olarak görülüyor.

        Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, AA muhabirine, 80 tramvay aracıyla günlük ortalama 200 bin yolcuya hizmet verdiklerini belirterek, kentteki tramvayların çim zemin üzerinde ilerlediğini söyledi.

        Tramvay yolunun çimlendirilmesine 2009'da başlandığını kaydeden Canbulut, çimli zemini "yeşil hat" olarak adlandırdıklarını dile getirdi.

        - "30 futbol sahası büyüklüğünde çimlendirilmiş tramvay yolu"

        Kentte 46 kilometre uzunluğunda tramvay hattı bulunduğunu bildiren Canbulut, şöyle devam etti:

        "Aşağı yukarı 210 bin metrekare büyüklüğünde yeşil hattımız var. 43 bin civarında bitki ve ağaç, gülleri de sayarsak 500 binin üzerine çıkıyor. 30 futbol sahası büyüklüğünde çimlendirilmiş alan Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde vatandaşlara hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bunların bakımlarını yaz kış yapıyor. Hem görsel olarak hem de sürdürülebilir bir çevre açısından sağlıklı bir ortam sağlama gayretiyle tüm belediye ekipleriyle çalışmalarımızı sürüdürüyoruz."

        Canbulut, "yeşil hat" uygulamasının birçok alanda ödül aldığını, projeyi hayata geçirmenin çok büyük bir adım olduğunu dile getirdi.

        - "Türkiye ve dünyada örnek projelerden"

        15 yıl boyunca projeyi büyüterek, aynı güzelliği koruyabilmenin büyük öneme sahip olduğuna dikkati çeken Canbulut, "Projemiz, yeşil hat ve yeşil doku uygulamasıyla Türkiye'de ve dünyada örnek projelerden. Şu anda enleri ve ilkleri içerisinde barındıran projelerimizden biri. Şu anda Türkiye'deki en büyük yeşil hat ve yeşil doku Kayseri'de bulunuyor." dedi.

        Canbulut, projeyi ayakta tutmak ve daha da geliştirmek amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç öncülüğünde çalışmaları devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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