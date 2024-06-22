CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'den sağduyu çağrısı:

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı Belediye Meclisi’ne yedek üye seçilen Şerafettin Bahadır’ın darbedildikten sonra silahla vurulduğu olaya ilişkin sağduyu çağrısı yaptı.

Keskin, İl Başkanlığı’nda CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve partililerin katılımıyla basın açıklaması yaptı.

Bahadır'ın dün akşam saatlerinde siyah bir otomobille takip edildiğini, bir köyde önünün kesildiğini öne süren Keskin, oradan kurtulduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Bahadır’ın tehdit ve takip edildiği ihbarında bulunduğunu öğrendiklerini belirtti.

Aynı otomobilin başka bir köyde Bahadır'ın aracının önünü kestiği iddiasını dile getiren Keskin, "Kendisinin ifadesiyle 'Kızım içeride, kızımı bırakayım, nereye istiyorsanız geleyim' diyor. Aslında hiç yapılmaması gerekir ama kızının yanında hele böyle vahşice… Sopalarla girerek iyice darbedilip arkasından ayaklarına sıkılıp en sonunda havaya ateş açarak mesaj vermeye çalışıyorlar. Dediğim gibi mesajı aldık ama kirli oyunların aleti olmayacağız." dedi.

Vali Gökmen Çiçek ve diğer yetkililere hassasiyetle konuya yaklaştıkları için teşekkür eden Keskin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de kendilerini aralıklarla arayıp bilgi aldığını aktardı.