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        CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'den sağduyu çağrısı:

        CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı Belediye Meclisi'ne yedek üye seçilen Şerafettin Bahadır'ın darbedildikten sonra silahla vurulduğu olaya ilişkin sağduyu çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:51
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        CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'den sağduyu çağrısı:
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        CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı Belediye Meclisi’ne yedek üye seçilen Şerafettin Bahadır’ın darbedildikten sonra silahla vurulduğu olaya ilişkin sağduyu çağrısı yaptı.

        Keskin, İl Başkanlığı’nda CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve partililerin katılımıyla basın açıklaması yaptı.

        Bahadır'ın dün akşam saatlerinde siyah bir otomobille takip edildiğini, bir köyde önünün kesildiğini öne süren Keskin, oradan kurtulduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Bahadır’ın tehdit ve takip edildiği ihbarında bulunduğunu öğrendiklerini belirtti.

        Aynı otomobilin başka bir köyde Bahadır'ın aracının önünü kestiği iddiasını dile getiren Keskin, "Kendisinin ifadesiyle 'Kızım içeride, kızımı bırakayım, nereye istiyorsanız geleyim' diyor. Aslında hiç yapılmaması gerekir ama kızının yanında hele böyle vahşice… Sopalarla girerek iyice darbedilip arkasından ayaklarına sıkılıp en sonunda havaya ateş açarak mesaj vermeye çalışıyorlar. Dediğim gibi mesajı aldık ama kirli oyunların aleti olmayacağız." dedi.

        Vali Gökmen Çiçek ve diğer yetkililere hassasiyetle konuya yaklaştıkları için teşekkür eden Keskin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de kendilerini aralıklarla arayıp bilgi aldığını aktardı.

        Olayın halının altına süpürülmesiyle huzurun sağlanamayacağını söyleyen Keskin, "İçimiz kan ağlayarak da olsa sağduyu çağrısı yapıyoruz. Şehrimizi düşünüyoruz, ülkemizi düşünüyoruz. Ülkemizde oynanan kirli oyunların tecrübesini yaşayan, bilen bir insan olarak bu olayların Kayseri'mizde yaşanmaması için her şeyi yapıyoruz ama aynı hassasiyeti diğer partilerden, bürokrasiden ve kuruluşlardan da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Keskin, olayın şüphelilerine ilişkin, "Şu anda yakalan bir kişi, ikincisi jandarma bölgesinde, tam bilgi alamadım. Olayı yapan 2 kişi ama araçta bekleyen 2 kişiden daha bahsediliyor, onlar araçta bekleyip herhangi bir şey olduğunda devreye girecek gibi organize edilmiş. Tamamen organizeli bir durum." diye konuştu.

        - ⁠Komada tedavisi sürüyor

        CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de Bahadır'ın komada olduğunu, hayati tehlikesinin sürdüğünü, en az 5 gün daha uyutulacağını söyledi.

        Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Genç, "Bin tane Pınarbaşı belediye başkanlığı kazanılsa kaybedilse bir Şerafettin Bahadır'ın canına değer mi? Biz kesinlikle değmez diyoruz." dedi.

        Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan da çalışma arkadaşı Bahadır'ın başına gelenlerden dolayı büyük üzüntü duyduğunu, söyleyecek söz bulamadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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