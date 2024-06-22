Büyükşehir Belediyesi depreme karşı çeşitli projeleri hayata geçirecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi afetlere dirençli hale getirmek için Deprem Master Planı'ndan Felaket Kurtarma Merkezi'ne kadar çeşitli projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni hizmet döneminde Türkiye'nin deprem gerçeğini göz önüne alarak Afet İşleri Daire Başkanlığını kurduklarını hatırlattı.

Yeni dönemde Deprem Master Planı kapsamında Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kuracaklarını, Deprem Bilgi Sistemi ve Jeoloji Bilgi Sistemini hayata geçireceklerini ifade eden Büyükkılıç, ayrıca engelli gruplarına afet bilinci eğitimi vereceklerini belirtti.