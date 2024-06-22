Melikgazi Belediyesi şehir içi trafik yoğunluğunu azaltaya çalışıyor

Melikgazi Belediyesi şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşak ve yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve ilçenin her noktasına modern ulaşım sağlamak için gayretle çalıştıklarını belirtti.

Şehirde her geçen gün araç sayısının arttığına dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte doğal olarak trafikte bazı saatlerde yoğunluk meydana gelebiliyor. Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yaptığımız yeni kavşak düzenlemesiyle trafiği daha güvenilir, konforlu ve akıcı hale getirdik. Yeni kavşak çalışmamızla araçların trafikte bekleme sürelerini azaltarak yakıt tasarrufuna katkıda bulunmayı, yayalarımızın yolun karşı tarafına daha güvenli bir şekilde geçmelerini hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve günlük hayatlarını pratikleştirebilmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."