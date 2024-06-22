Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahla saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Dün meydana gelen olayda yaralanan Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesi Ş.B, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Şüpheli E.U. gözaltına alınmış daha sonra olayla ilgisi olduğu değerlendirilen M.U. da yakalanmıştı.

Ş.B'nin (58) Büyükkömarmut Mahallesi'nde darbedildikten sonra silahla bacağından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan E.U. ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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