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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahla saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Kayseri Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesinin darbedildikten sonra bacağından silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 19:22 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:22
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahla saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Kayseri Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesinin darbedildikten sonra bacağından silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Ş.B'nin (58) Büyükkömarmut Mahallesi'nde darbedildikten sonra silahla bacağından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan E.U. ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dün meydana gelen olayda yaralanan Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesi Ş.B, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Şüpheli E.U. gözaltına alınmış daha sonra olayla ilgisi olduğu değerlendirilen M.U. da yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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