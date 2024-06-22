Kayseri'deki silahlı saldırıyla ilgili AK Parti Kayseri İl Başkanlığından açıklama

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesinin darbedildikten sonra bacağından silahla vurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bağımsız yargının olayı bütün çıplaklığıyla ortaya çıkaracağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut haliyle dozu kaçan kutlamalar, politikanın doğasında her zaman mevcut bulunan ve olmazsa olmaz olan rekabetin öfkeye dönüşmesine ve meselenin siyasi olmaktan çıkarak kişiselleştirilmesine sebep olmuş görünmektedir. Dolayısıyla MHP adayının kardeşinin, ağabeyine yapılan 'hakareti' içine sindiremeyip Şerafettin Bahadır'ı yaralamasının, MHP'yle ve siyaset kurumuyla ilişkilendirilmesinin doğru bulmamaktayız. Neticede, bize göre, böylesi üzüntü verici bir hadiseden siyaset üretmeye çalışmak, hiçbir siyasi parti ve şahıs açısından sağlıklı ve doğru bir yaklaşım değildir. Ayrıca bu tür yaklaşımlar, Pınarbaşı ilçemizin sükunetine hizmet etmeyecektir. Hukuka saygılı insanlar olarak, kovuşturmanın, soruşturmanın ve yargının sonuçlarını beklemenin en doğru davranış olacağını belirtmek isteriz. Bu vesileyle, hemşerimiz Şerafettin Bahadır'a geçmiş olsun diyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Ayrıca insanların fiziksel özelliklerinin siyaset malzemesi yapılmasını da çirkin ve etik dışı bulduğumuzu söylemeyi, siyasi ahlak açısından vazife sayarız."