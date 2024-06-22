Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserili vatandaşlar milli maçı dev ekrandan izlendi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Portekiz karşılaşmasını dev ekrandan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserili vatandaşlar milli maçı dev ekrandan izlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Talas ilçesinde vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Portekiz karşılaşmasını dev ekrandan seyretti.

        Kayserili vatandaşlar, milli heyecana Talas Belediyesi tarafından paraşüt iniş alanına kurulan dev ekranda eşlik etti.

        Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da milli takıma destekte bulundu.

        Talas Belediyesi tarafından vatandaşlara limonata ve yemek ikram edildi.

        Vatandaşlar karşılaşmanın 3-0 kaybedilmesiyle alandan üzgün ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Dram içinde dram çıktı
        Dram içinde dram çıktı
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki silahlı saldırıyla ilgili AK Parti Kayseri İl Başkanlığından a...
        Kayseri'deki silahlı saldırıyla ilgili AK Parti Kayseri İl Başkanlığından a...
        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahla saldırıyla ilgili 2 zanlı tutukla...
        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahla saldırıyla ilgili 2 zanlı tutukla...
        Melikgazi Belediyesi şehir içi trafik yoğunluğunu azaltaya çalışıyor
        Melikgazi Belediyesi şehir içi trafik yoğunluğunu azaltaya çalışıyor
        Büyükşehir Belediyesi depreme karşı çeşitli projeleri hayata geçirecek
        Büyükşehir Belediyesi depreme karşı çeşitli projeleri hayata geçirecek
        CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'den sağduyu çağrısı:
        CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'den sağduyu çağrısı:
        Kayseri'de otomobili durdurulan CHP üyesi önce darbedildi, sonra tabancayla...
        Kayseri'de otomobili durdurulan CHP üyesi önce darbedildi, sonra tabancayla...