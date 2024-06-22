Kayserili vatandaşlar milli maçı dev ekrandan izlendi

Talas Belediyesi tarafından vatandaşlara limonata ve yemek ikram edildi.

Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da milli takıma destekte bulundu.

Kayserili vatandaşlar, milli heyecana Talas Belediyesi tarafından paraşüt iniş alanına kurulan dev ekranda eşlik etti.

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