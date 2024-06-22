Kayseri'de bir iş yerinde erkek cesedi bulundu

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir iş yerinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin A.K'ye ait olduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.