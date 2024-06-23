Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Bünyan'da yol genişletme ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal mahalle yollarındaki çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelerde de altyapı faaliyetlerini ve insan odaklı sosyal projeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlçe sakinlerinin konforunu arttırmaya gayret ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından Bünyan ilçesinin Musaşeyh, Karacaören, İğdecik ve Koyunabdal mahalle yollarında yol genişletme ve güçlendirme, sanat yapıları ve bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmaları başlatıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ve mevcut hali sathi kaplama olan, trafik yoğunluğu olması nedeniyle sık sık bozulan ve sürekli bakım, onarıma ihtiyaç duyulan yollardaki yol genişletme ve güçlendirme, sanat yapıları ve bitümlü sıcak karışım çalışmalarının toplam maliyeti 130 milyon 980 bin lira olarak kayıtlara geçti."