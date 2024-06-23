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        Kayseri'de "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi"nde sona gelindi

        Kayseri'de Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde devam eden Asurlu tüccarların ve yerel halkın kullandığı evlerin o dönemin tekniği ve malzemeleriyle yeniden inşa edildiği 14 evden oluşan "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi" kapsamındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:54
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        Kayseri'de "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi"nde sona gelindi
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        Kayseri'de Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde devam eden Asurlu tüccarların ve yerel halkın kullandığı evlerin o dönemin tekniği ve malzemeleriyle yeniden inşa edildiği 14 evden oluşan "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi" kapsamındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, tarihi ve kültürel mirası korumak, yaşatmak ve bu çalışmaları turizme entegre etmek için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

        Bu kapsamda 3 bin 450 metrekarelik alanda tarihi mekanları andıran Asurlu tüccarların ve yerel halkın kullandığı 14 ev, aynı teknik ve malzemelerle yeniden inşa ediliyor.

        Büyükşehir Belediyesince hazırlanan şehrin iki turizm rotasına da hizmet edecek "14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi" hem arkeolojik olarak döneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak hem de şehir ve bölge turizminin de önemli duraklarından biri olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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