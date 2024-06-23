Kayseri'de "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi"nde sona gelindi

Kayseri'de Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde devam eden Asurlu tüccarların ve yerel halkın kullandığı evlerin o dönemin tekniği ve malzemeleriyle yeniden inşa edildiği 14 evden oluşan "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi" kapsamındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, tarihi ve kültürel mirası korumak, yaşatmak ve bu çalışmaları turizme entegre etmek için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda 3 bin 450 metrekarelik alanda tarihi mekanları andıran Asurlu tüccarların ve yerel halkın kullandığı 14 ev, aynı teknik ve malzemelerle yeniden inşa ediliyor.