Kocasinan Belediyesi park ve mesire alanlarını dronla ilaçlıyor

Kocasinan Belediyesi, kent genelindeki park, bahçe ve mesire alanlarını dronla ilaçlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda titiz davrandıklarını ifade etti.

Dron ile yapılan ilaçlamada maliyetten ve işçilikten tasarruf sağladıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik. Sıcaklıkların yükselmesiyle teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirip, yeni bir ilaçlama programına geçtik. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız dronu, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanırken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva için ilaçlama gerçekleştiriyor."​​​​​​​