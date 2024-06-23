Burak Yılmaz'dan milli takım oyuncularına destek çağrısı

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Takım'a destek çağrısında bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak. 'Bizim çocuklar'a güvenelim, destek olalım." ifadelerini kullandı.