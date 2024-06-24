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        Avlamak için dağ tepe izini sürdüğü kuşların koruyucusu oldu

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - İş insanı 70 yaşındaki Serhat Tigrel, gençlik yıllarında avlamak için peşinden koştuğu kuşların yaklaşık 22 yıldır koruyucusu olup yaşamaları için mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:58
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        Avlamak için dağ tepe izini sürdüğü kuşların koruyucusu oldu
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - İş insanı 70 yaşındaki Serhat Tigrel, gençlik yıllarında avlamak için peşinden koştuğu kuşların yaklaşık 22 yıldır koruyucusu olup yaşamaları için mücadele ediyor.

        İstanbul'da yaşayan Tigrel, gençlik yıllarında boş zamanlarında çok sevdiği doğaya çıkıp, kamp yaparak zaman zaman avlanmaya başladı.

        Yıllarca av için doğaya çıkan Tigrel'in hayata, doğaya ve hayvanlara bakışı, 2000 yılının başlarında bir grup kuş gözlemcisiyle tanıştıktan sonra değişti.

        Tigrel, daha sonra kuş gözlemciliğine yönelerek, kuş türlerini keşfedip yaşamaları için mücadele etmek için ilk adımı attı.

        Yaklaşık 22 yıldır da kuş gözlemciliği yapan Tigrel, arkadaşlarıyla 2007 yılında Türkiye'nin Anonim Kuşları Topluluğu (TRAKUS) ve "trakus.org" adlı internet sitesini kurup, üyeleri aracılığıyla kuş türleri hakkında topladığı bilgileri buradan paylaşmaya başladı.

        Serhat Tigrel, gözlem için geldiği Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşlara olan sevgisinin artarak devam ettiğini ve doğada her zaman var olmaları için elinden geleni yapacağını söyledi.

        Kuş gözlemciliğine keskin bir dönüş yaptığını belirten Tigrel, şöyle konuştu:

        "Bunu aslında utanarak söyleyeceğim çünkü doğayı çok seven bir insanım. Her zaman gidip kırlarda gezmeyi, kamp yapmayı severdim. Bundan 40 sene önce gidip de şurada gezdiğiniz zaman 'ya bu deli mi' derlerdi. Dolayısıyla o günlerde silahı keşfettim. Yani eline silah alınca avcı oluyordun, kimse sana bir şey demiyordu. Maalesef öyle başladım ama 2000'lerde Türkiye'deki birkaç kuş gözlemcisiyle tanıştım. Onları görüp sohbet edince şaşırdım. 'Dünyada böyle bir şey varmış' diye şaşkınlık yaşadım. İçlerine girdikçe bu oluşumu ve gerekliliğini anladım."

        - "Tüfeği olan bir arkadaşı aramıza almıyoruz"

        Tigrel, o yıllarda kuş gözlemciliğinin pek bilinmediği için bu oluşumu toparlamaya ve duyurmaya karar verdiğini dile getirdi.

        Kuş gözlemcilerinin kendisi için hayata yeni bir bakış açısı sunduğunu anlatan Tigrel, şöyle devam etti:

        "O saatten sonra gözlem için tüfeği bırakıp elime kamerayı almaya başladım. O arada birkaç kuş vurduysam da çok yazık etmişim çünkü kuşu tanıdığınız zaman çok etkileniyorsunuz. Onun davranışını, yaşam zorluklarını gördüğünüz zaman sevmeye, sevince de korumaya başlıyorsunuz. Benim hayat hikayem öyle. Böyle bir geçiş var ama ondan sonra da hep kuş gözlemciliğim, doğacılığım devam etti. Aramızda avcılıktan gelen yüzlerce üyemiz var. Çok iyi doğasever oldular çünkü onların gözlemleri, doğada gördükleri onları daha keskin yapıyor, daha bilinçli oluyorlar. Kuşları tanıyınca da tüfeği olan bir arkadaşı aramıza almıyoruz. Her hafta kurduğumuz 'trakus.org' sitemize 6-10 kişi kayıt olur. Her kaydı inceliyoruz, eğer doğayla ilgili veya avcılık gibi bir şey görürsek kesinlikle üye yapmıyoruz. Silahı attırıp kamerayı aldırdığımız zaman aramıza kabul ediyoruz."

        - "320 civarında kuş türü gözlemledim"

        Tigrel, hafta içi yaşadığı iş stresini hafta sonları veya müsait zamanlarında doğaya çıkıp kuş gözlemleyerek attığını dile getirdi.

        Gençlerin kuş gözlemciliğinde çok iyi olduğunu vurgulayan Tigrel, "320 civarında kuş türü gözlemledim. 2007 yılında kuş fotoğraflarının yüklenip bilgilerinin paylaşıldığı TRAKUS ve 'trakus.org' adlı internet sitesi kurduk. Site kurulmadan 4 yıl önce kuş gözlemciliği yapıyordum. Tabii toplanıp bu enerjiyi yaratmak TRAKUS ile başladı." dedi.

        Tigrel, topluluk olarak yeni üyeler kazanmak amacıyla kamp faaliyetleri yapıp doğanın ve kuş türlerinin korunmasının önemini anlattıklarını, çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediklerini, kuş türlerinin tanıtıldığı kitap çıkardıklarını, kongreler yaptıklarını ve Türkiye'deki farklı kuş türlerinin bilgilerini paylaştıkları "trakus.org" sayesinde bilimsel çalışmalara altyapı oluşturduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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