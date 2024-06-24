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        Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri mutfağının tanıtılacağı Mutfak Sanatları Merkezi'nde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:20
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        Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri mutfağının tanıtılacağı Mutfak Sanatları Merkezi'nde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

        Belediyeden yapılan açıklama göre, Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapımı süren merkezin, gastronomi alanında şehrin tanıtımına önemli katkılar yapacağını belirtti.

        Millet bahçesi içerisinde farklı sosyal tesislere yönelik inşa çalışmaların sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bu önemli çalışmalar kapsamında da projesine hız verdiğimiz ve Kayseri'nin zengin mutfağının tanıtımında önemli bir görev üstlenecek Mutfak Sanatları Merkezi'nin yapımında da çalışmalarda sona doğru yaklaştık. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen, Kayseri'nin zengin gastronomi kültürü çalışmalarının gerçekleştirileceği ve tamamlanma aşamasına gelen merkezin de hem kültüre hem de turizme büyük katkısı olmasını hedefliyoruz."

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