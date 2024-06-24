Kayseri'de yangında alevlerin ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin içerisinde kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir arazide ot yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale edildiği sırada bir itfaiye eri, alevlerin ortasında kalmış kaplumbağa olduğunu fark etti.

Kaplumbağayı kurtaran ve üzerine su döken ekipler, daha sonra yeniden doğaya saldı.