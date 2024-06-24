Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de raylı sistem hatlarında "Gittiğin Kadar Öde" projesi hayata geçirilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kamuoyu ile paylaştığı yeni hizmet dönemi projeleri arasında yer alan raylı sistem hatlarında "Gittiğin Kadar Öde" uygulaması hayata geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:25 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de raylı sistem hatlarında "Gittiğin Kadar Öde" projesi hayata geçirilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kamuoyu ile paylaştığı yeni hizmet dönemi projeleri arasında yer alan raylı sistem hatlarında "Gittiğin Kadar Öde" uygulaması hayata geçiyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın ulaşım projeleri arasında yer alan uygulamanın yeni dönemde başlatılması planlanırken, uygulama raylı sistem hatlarında geçerli olacak.

        Proje kapsamında, herhangi bir raylı sistem istasyonundan tramvaya biniş yapan yolcu, iniş yaptığı istasyonda ulaşım kartını cihaza okutarak kısa mesafe gitmiş ise kartına iade yapılan tutar ile seyahat etmiş olduğu mesafe kadar ücret ödemesi yapmış olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yangında alevlerin ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı
        Kayseri'de yangında alevlerin ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı
        Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor
        Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor
        Sarıoğlan fayının varlığı ortaya çıkarıldı
        Sarıoğlan fayının varlığı ortaya çıkarıldı
        Avlamak için dağ tepe izini sürdüğü kuşların koruyucusu oldu
        Avlamak için dağ tepe izini sürdüğü kuşların koruyucusu oldu
        Doktorlar 'Çocuğun olmaz' dedi; 27 yıl sonra baba oldu
        Doktorlar 'Çocuğun olmaz' dedi; 27 yıl sonra baba oldu
        Burak Yılmaz'dan milli takım oyuncularına destek çağrısı
        Burak Yılmaz'dan milli takım oyuncularına destek çağrısı